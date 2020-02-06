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10:03, 6 февраля 2020 252
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Мост через Лыбедь на улице Ленина намерены реконструировать до конца 2020 года

Мост через Лыбедь на улице Ленина намерены реконструировать до конца 2020 года

Мост через Лыбедь на улице Ленина намерены реконструировать до конца 2020 года. Об этом сообщается на сайте регионального минтранса.

Под ремонт попадает 180 метров дороги от улицы Николодворянской до Почтовой. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2020 года.

Стоимость работ составит более 170 миллионов рублей, которые оплатят из федерального бюджета.

Ранее мэрия сообщала, что на ремонт потребуется 10 месяцев. Перед реконструкцией на объекте пройдут раскопки археологов.

Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок.

Напомним, идея прямого прохода появилась еще в 2017 году, но дважды ее реализацию переносили.


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