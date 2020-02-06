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Мост через Лыбедь на улице Ленина намерены реконструировать до конца 2020 года. Об этом сообщается на сайте регионального минтранса.
Под ремонт попадает 180 метров дороги от улицы Николодворянской до Почтовой. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2020 года.
Стоимость работ составит более 170 миллионов рублей, которые оплатят из федерального бюджета.
Ранее мэрия сообщала, что на ремонт
Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок.
Напомним, идея прямого прохода
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