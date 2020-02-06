МегаФон пообещал освободить юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
МегаФон запустил обновленный сервис «Цифровой юрист». Он избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени, сообщили в пресс-службе оператора.
«Цифровой юрист» разработали совместно с технологическим партнером МегаФона — компанией Nlogic. Как пояснили специалисты, в основе экосистемы «Цифрового юриста» лежит нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). Сервис предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.
Отмечается, что продукт «Конструктор документов» работает по принципу нейронного чат-бота, реализованного в web-интерфейсе. Посредством диалога с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый документ.
«Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие решения МегаФона от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени. Сервис МегаФона оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30-40 до 2-5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика», — рассказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
Продукт «Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. В компании добавили, что преимуществом платформы является ее функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом цифровом формате — картинкой, текстом или в pdf. Системе понадобится 20 секунд, чтобы распознать его и подготовить отзыв. «Судебная платформа» также проверит расчеты и подскажет, на какие формулировки стоит обратить внимание.
По словам представителей оператора,"Система по распознаванию первичной документации" поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы, такие как 1C, SAP и другие. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести необходимые правки.
«Цифровой юрист» — новаторское Legal Tech решение, которое легко интегрируется с любыми внутренними системами клиента, объяснили специалисты. Оно подойдет крупным федеральным структурам с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов, которые обслуживаются либо силами внутренних сотрудников, либо отдаются на аутсорсинг. «Цифровой юрист» позволит автоматизировать работу, увеличить производительность труда и сократить издержки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМногодетная рязанка обратилась в прокуратуру из-за черной плесени на стенах нового дома
|
cледующая новость →Прокуратура добилась разметки на «зебрах» около детсадов и школ в Кораблине
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.