Любимов потерял две позиции в рейтинге влияния

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Губернатор Николай Любимов занял 73-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам января. Исследование распространило Агентство политических и экономических коммуникаций.
Глава рязанского региона потерял две позиции по сравнению с декабрем.
Рейтинг составили по результатам опроса 27 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они включили Любимова в группу «среднего влияния».
Самыми влиятельными главами субъектов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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