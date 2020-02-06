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15:04, 6 февраля 2020 129
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Любимов потерял две позиции в рейтинге влияния

Любимов потерял две позиции в рейтинге влияния

Губернатор Николай Любимов занял 73-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам января. Исследование распространило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Глава рязанского региона потерял две позиции по сравнению с декабрем.

Рейтинг составили по результатам опроса 27 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они включили Любимова в группу «среднего влияния».

Самыми влиятельными главами субъектов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.


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