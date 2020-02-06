Эксперты предупредили о новом падении рынка автомобилей в России

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В 2020 году рост цен на автомобили в России по сравнению с предыдущим годом может превысить уровень инфляции. Об этом передает
Риск, по его словам, связан с увеличением утилизационного сбора.
Согласно прогнозу «Авилона», рынок в конце этого года может упасть на 10%.
Директор по развитию группы «Рольф» Владимир Мирошников пояснил, что ключевым фактором подорожания автомобилей в 2020 году стало повышение ставок утильсбора. Также цены выросли на фоне повышения НДС с 18 до 20%, а также инфляции и колебаний курса. Помимо того, цены растут с обновлением модельных линеек автопроизводителей.
Мирошников отметил, что автомобили становятся менее доступными. При этом, программы поддержки рынка также сокращаются.
«Программы „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“ по-прежнему распространяются на машины ценой до 1 млн рублей, но из-за строгих требований к локализации производства реальный спектр моделей — участников программы дополнительно сократился и теперь включает лишь несколько моделей иностранных брендов», — заключил Мирошников.
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