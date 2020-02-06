RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В четверг, 6 февраля, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа на территории области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, метель с видимостью 500-1000 метров. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.
Явления сохранятся до конца суток 6 февраля.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани установят мемориальные доски в честь Аллы Левушкиной
|
cледующая новость →В поликлинике ОКБ появится граффити с хирургом Аллой Левушкиной
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.