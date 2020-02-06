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15:03, 6 февраля 2020 107
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Бывший калужский полицейский пойдет под суд за сломанное плечо нарушителя

Бывший калужский полицейский пойдет под суд за сломанное плечо нарушителя

Бывший калужский полицейский пойдет под суд за сломанное плечо нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 31 декабря 2018 года бывший участковый при задержании мужчины из личной неприязни сломал ему плечо, при этом повредив нервы. Эти травмы оценили как тяжкий вред здоровью.

На экс-полицейского завели дело по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 УК («Превышении должностных полномочий, связанное с применением насилия задержанному лицу»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Во время следствия обвиняемый вину не признал.


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