RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Бывший калужский полицейский пойдет под суд за сломанное плечо нарушителя. Об этом
По версии следствия, 31 декабря 2018 года бывший участковый при задержании мужчины из личной неприязни сломал ему плечо, при этом повредив нервы. Эти травмы оценили как тяжкий вред здоровью.
На экс-полицейского завели дело по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 УК («Превышении должностных полномочий, связанное с применением насилия задержанному лицу»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Во время следствия обвиняемый вину не признал.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов потерял две позиции в рейтинге влияния
|
cледующая новость →В Госдуму внесут законопроект против завышения цен в аптеках
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.