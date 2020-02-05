Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:49, 5 февраля 2020 206
 0    0

Житель Уфы убил педофила, спасая подростков. Его арестовали

Житель Уфы убил педофила, спасая подростков. Его арестовали

Житель Уфы убил педофила, спасая от него подростков. Инцидент произошел 30 января, сообщил сайт местного СУ СКР.

Известно, что 33-летний Владимир Санкин шел домой и увидел знакомого 14-летнего мальчика, который обратился к нему за помощью. По словам подростка, он гулял с другом, они замерзли и зашли погреться в подъезд.

Там юношей встретил 54-летний местный житель Владимир Зайцев, который уговорил их зайти в гости выпить чаю. В квартире мужчина разделся и предложил подросткам полторы тысячи рублей за то, чтобы они сделали тоже самое. Затем Зайцев стал угрожать мальчикам топором.

Одному из подростков удалось вырваться и выбежать на улицу, где он и встретил Санкина. Тот побежал в квартиру Зайцева и освободил заложника.

Между мужчинами завязалась драка, Санкин бил Зайцева по голове и телу. От полученных травм последний скончался в скорой помощи.

Санкина задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Выяснилось, что Владимир Зайцев несколько месяцев назад освободился из колонии, где отбыл 11 лет за педофилию.

В понедельник, 3 февраля, Калининский районный суд Уфы отправил Санкина под домашний арест два месяца, затем начнется разбирательство.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 564
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 3 961
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 14
13:08, 25 января 2020 5 291
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 1 808
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:16, 24 января 2020 4 062
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум