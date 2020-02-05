Житель Уфы убил педофила, спасая подростков. Его арестовали

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Житель Уфы убил педофила, спасая от него подростков. Инцидент произошел 30 января, сообщил
Известно, что 33-летний Владимир Санкин шел домой и увидел знакомого 14-летнего мальчика, который обратился к нему за помощью. По словам подростка, он гулял с другом, они замерзли и зашли погреться в подъезд.
Там юношей встретил 54-летний местный житель Владимир Зайцев, который уговорил их зайти в гости выпить чаю. В квартире мужчина разделся и предложил подросткам полторы тысячи рублей за то, чтобы они сделали тоже самое. Затем Зайцев стал угрожать мальчикам топором.
Одному из подростков удалось вырваться и выбежать на улицу, где он и встретил Санкина. Тот побежал в квартиру Зайцева и освободил заложника.
Между мужчинами завязалась драка, Санкин бил Зайцева по голове и телу. От полученных травм последний скончался в скорой помощи.
Санкина задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Выяснилось, что Владимир Зайцев несколько месяцев назад освободился из колонии, где отбыл 11 лет за педофилию.
В понедельник, 3 февраля, Калининский районный суд Уфы отправил Санкина под домашний арест два месяца, затем начнется разбирательство.
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