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14:06, 5 февраля 2020 251
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Женщина провозила в Рязанскую область наркотики, прикрываясь младенцем

Женщина провозила в Рязанскую область наркотики, прикрываясь младенцем

Жительница Пронска провозила в Рязанскую область наркотики, прикрываясь младенцем. В случае необходимости семимесячный ребенок должен был отвлекать полицейских громким плачем, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О распространении крупных и розничных партий «синтетики» из Пронска правоохранители узнали по активности в интернете. Дома у 29-летней подозреваемой обнаружили несколько тайников с контейнерами, также в городе нашли несколько «закладок».

Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК. Полицейские выясняют все звенья цепи распространения наркотиков.


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