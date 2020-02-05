Женщина провозила в Рязанскую область наркотики, прикрываясь младенцем

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Жительница Пронска провозила в Рязанскую область наркотики, прикрываясь младенцем. В случае необходимости семимесячный ребенок должен был отвлекать полицейских громким плачем, сообщила
О распространении крупных и розничных партий «синтетики» из Пронска правоохранители узнали по активности в интернете. Дома у 29-летней подозреваемой обнаружили несколько тайников с контейнерами, также в городе нашли несколько «закладок».
Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК. Полицейские выясняют все звенья цепи распространения наркотиков.
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