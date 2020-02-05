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13:13, 5 февраля 2020 102
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Второй самолет доставил из Китая в Тюмень 64 человека, заболевших нет

Второй самолет доставил из Китая в Тюмень 64 человека, заболевших нет

Второй самолет ВКС России доставил в Тюмень еще 64 человека, они были эвакуированы из китайского города Ухань, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что состояние прибывших оценивается как удовлетворительное, зараженных не выявлено.

Ранее стало известно, что Россиян, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса, отправят на двухнедельный карантин под Тюменью. Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя во вторник, 4 февраля.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.

Из-за вспышки коронавируса Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Фото: Минздрав РФ


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