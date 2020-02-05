Второй самолет доставил из Китая в Тюмень 64 человека, заболевших нет

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Второй самолет ВКС России доставил в Тюмень еще 64 человека, они были эвакуированы из китайского города Ухань, сообщает
Отмечается, что состояние прибывших оценивается как удовлетворительное, зараженных не выявлено.
Ранее стало известно, что Россиян, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса,
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России
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