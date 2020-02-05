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15:52, 5 февраля 2020 241
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В январе в Рязанской области родились Златослава и Моисей

В январе в Рязанской области родились Златослава и Моисей

Фото: Pixabay.com

В январе в Рязанской области родились Златослава и Моисей. Об этом сообщил сайт регионального ЗАГСА.

Среди редких имен, которые рязанцы давали новорожденным мальчикам, Моисей, Геннадий, Савва, Тихон, Виталий, Демид, Всеволод, Петр, Серафим, Григорий и Эмиль.

Редкими именами для девочек стали: Стефания, Амалия, Агата, Арианна, Мелания, Евдокия, Златослава, Забава, Джульетта, Лидия и Надежда.

Чаще всего мальчиков называли Артем, Михаил, Илья, Иван, Максим, Тимофей, Александр, Дмитрий, Сергей, Даниил и Матвей, девочек — Анастасия, Виктория, София, Варвара, Полина, Алиса, Ксения, Елизавета, Валерия, Ева, Анна и Мария.


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