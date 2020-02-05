В Ряжск для установки монумента железнодорожникам привезли паровоз

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Фото: Издательство «Пресса»
В Ряжск для монумента железнодорожникам из Красноярска привезли паровоз Л-3454. Об этом сообщило ИД «
Место, где его установят, определят в ближайшее время.
«Идея установить монумент Славы железнодорожникам принадлежит членам районного совета ветеранов», — рассказал заместитель управляющего делами администрации района Павел Ромашин.
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