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21:34, 5 февраля 2020 136
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В рязанском селе построят школу с центром цифрового образования

В рязанском селе построят школу с центром цифрового образования

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Незнаново Кораблинского района построят школу с центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», пишет ИД «Пресса».

В здании уже покрыли крышу, вставили окна и двери и уложили плитку на втором этаже. Работы планируют завершить в июне текущего года.

В новой школе будут учиться дети не только из Незнанова, но и из всех расположенных в округе населенных пунктов. Там смогут получать образование около 130 человек.

В учреждении будут не только учебные кабинеты, но и пространство для общего развития школьников — Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Будут организованы кабинеты по областям: математика и информатика, физкультура, технология, ОБЖ, помещения по проектной деятельности, зонированные по принципу коворкинга, с шахматной гостиной и медиазоной.

Проект предусматривает строительство спортивный и актовые залы, два медкабинета, в том числе стоматологический.

Также на территории школы оборудуют спортивную площадку.


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