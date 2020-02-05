В рязанском селе построят школу с центром цифрового образования

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Незнаново Кораблинского района построят школу с центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», пишет ИД «
В здании уже покрыли крышу, вставили окна и двери и уложили плитку на втором этаже. Работы планируют завершить в июне текущего года.
В новой школе будут учиться дети не только из Незнанова, но и из всех расположенных в округе населенных пунктов. Там смогут получать образование около 130 человек.
В учреждении будут не только учебные кабинеты, но и пространство для общего развития школьников — Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Будут организованы кабинеты по областям: математика и информатика, физкультура, технология, ОБЖ, помещения по проектной деятельности, зонированные по принципу коворкинга, с шахматной гостиной и медиазоной.
Проект предусматривает строительство спортивный и актовые залы, два медкабинета, в том числе стоматологический.
Также на территории школы оборудуют спортивную площадку.
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