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17:17, 5 февраля 2020 178

В Рязани вновь появились «лжегазовики»

В Рязани вновь появились «лжегазовики»

«Рязаньгоргаз» рассказал об участившихся случаях навязывания различных услуг населению под видом работников «Горгаза». По информации пресс-службы предприятия, за последние сутки обращения поступили с улиц Пушкина, Затинной и из поселка Строитель.

По словам пострадавших, сценарий везде одинаков: в квартиру звонят люди, одетые в синюю форму, представляются работниками «Горгаза», быстро показывают удостоверение. Пройдя в квартиру, сразу находят утечки газа и различные серьезные нарушения, начинают заполнять «протоколы» проведения проверок, пугают отключением и взрывом газа. Тут же предлагают испуганным гражданам устранить все неисправности за определенную сумму.

Люди, не задумываясь, платят от 1,5 до 6 тысяч рублей и подписывают акт выполненных работ. Уже после ухода предпринимателей выясняется, что в оставленном акте и квитанции стоит название неизвестной фирмы.

В «Рязаньгоргаз» уточнили, что предприятие работает только по заявкам заказчиков, никаких приборов и запчастей не навязывает, счетчики устанавливает по согласованным проектам, о проведении планового технического обслуживания (ТО) заранее оповещает объявлениями на подъездах, также графики проведения ТО размещены на сайте АО «Рязаньгоргаз».

Также газовики отмечают, что на подобные обращения реагируют быстро — сразу выезжает аварийная бригада, чтобы проверить, не оставили ли после себя «коллеги» настоящих утечек газа или других грубых нарушений.


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