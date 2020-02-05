В Рязани вновь появились «лжегазовики»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Рязаньгоргаз» рассказал об участившихся случаях навязывания различных услуг населению под видом работников «Горгаза». По информации пресс-службы предприятия, за последние сутки обращения поступили с улиц Пушкина, Затинной и из поселка Строитель.
По словам пострадавших, сценарий везде одинаков: в квартиру звонят люди, одетые в синюю форму, представляются работниками «Горгаза», быстро показывают удостоверение. Пройдя в квартиру, сразу находят утечки газа и различные серьезные нарушения, начинают заполнять «протоколы» проведения проверок, пугают отключением и взрывом газа. Тут же предлагают испуганным гражданам устранить все неисправности за определенную сумму.
Люди, не задумываясь, платят от 1,5 до 6 тысяч рублей и подписывают акт выполненных работ. Уже после ухода предпринимателей выясняется, что в оставленном акте и квитанции стоит название неизвестной фирмы.
В «Рязаньгоргаз» уточнили, что предприятие работает только по заявкам заказчиков, никаких приборов и запчастей не навязывает, счетчики устанавливает по согласованным проектам, о проведении планового технического обслуживания (ТО) заранее оповещает объявлениями на подъездах, также графики проведения ТО размещены на сайте АО «Рязаньгоргаз».
Также газовики отмечают, что на подобные обращения реагируют быстро — сразу выезжает аварийная бригада, чтобы проверить, не оставили ли после себя «коллеги» настоящих утечек газа или других грубых нарушений.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Московском районе разбили стекло у припаркованного автомобиля
|
cледующая новость →Представители KillFish прокомментировали закрытие бара в Рязани
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.