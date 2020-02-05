В Рязани «Шевроле» сбил пенсионерку на «зебре»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 4 февраля, на улице Стройкова рядом с домом №86 сбили пешехода. Об этом сообщила
26-летний рязанец за рулем Chevrolet Lanos наехал на 66-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая обращалась за медпомощью.
Проводится проверка.
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