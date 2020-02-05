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В понедельник, 10 февраля, в Рязани проведут онлайн-собрание для родителей, сообщили в
Трансляцию возглавит министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, спикерами выступят митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель Ассоциации приемных родителей Юрий Змейков и директор Центра психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи Ольга Путинцева.
Собрание начнется в 18:00 в
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