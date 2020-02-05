В Рязани объявили план «Перехват» из-за угнанного автомобиля

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В Рязани по плану «Перехват» задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии региона.
Ночью во вторник, 4 февраля, в дежурную часть поступила информация о том, что разыскивается ВАЗ-2114, находящийся в угоне.
Около полуночи росгвардейцы нашли похожий по описанию автомобиль с таким же госномером. Сотрудники остановили машину, задержали водителя и передали полицейским.
Задержанным оказался рязанец 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.
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