Для рязанских студентов планируют запустить дополнительные автобусы в часы пик

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани для студентов планируют запустить дополнительные автобусы в часы пик. Об этом стало известно на встрече руководителя управления транспорта Андрея Михно с представителями вузов, сообщил
Представитель радиоуниверситета попросил увеличить количество машин в районе учебного заведения в утренние, обеденные и вечерние часы, чтобы учащиеся смогли добираться в Приокский, Канищево и Дашково-Песочню.
Кроме того, профком РГУ Сергей Прошин отметил, что необходимо пустить дополнительный транспорт в Кальном, где расположены общежития вуза, чтобы в утром студенты успевали на занятия.
Михно заявил, что для рязанцев организуют специальные рейсы — один коммерческий и один муниципальный. Он также предложил разработать специальные логотипы для транспорта.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани проведут онлайн-собрание для родителей
|
cледующая новость →Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысяч человек
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.