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8:32, 5 февраля 2020 220
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Для рязанских студентов планируют запустить дополнительные автобусы в часы пик

Для рязанских студентов планируют запустить дополнительные автобусы в часы пик

В Рязани для студентов планируют запустить дополнительные автобусы в часы пик. Об этом стало известно на встрече руководителя управления транспорта Андрея Михно с представителями вузов, сообщил сайт горадминистрации.

Представитель радиоуниверситета попросил увеличить количество машин в районе учебного заведения в утренние, обеденные и вечерние часы, чтобы учащиеся смогли добираться в Приокский, Канищево и Дашково-Песочню.

Кроме того, профком РГУ Сергей Прошин отметил, что необходимо пустить дополнительный транспорт в Кальном, где расположены общежития вуза, чтобы в утром студенты успевали на занятия.

Михно заявил, что для рязанцев организуют специальные рейсы — один коммерческий и один муниципальный. Он также предложил разработать специальные логотипы для транспорта.


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