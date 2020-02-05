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В отделении перинатального центра на улице Крупской начали принимать пациенток. Об этом сообщил
В состав подразделения входит женская консультация, специалисты которой окажут амбулаторно-поликлиническую, диспансерную и лечебно-профилактическую помощь женщинам.
Также в центре открыли дневной стационар для профилактики кризисной беременности и предупреждения рисков преждевременных родов. В стационаре заработала смотровой и процедурный кабинеты, специализированная операционная, кабинет функциональной диагностики.
Отделение оснастили оборудованием для проведения кардиотокографии и ультразвуковой диагностики, которое помогает своевременно определять как состояние ребенка, так и будущей мамы.
«В дальнем мы планируем открыть стационар „одного дня“. Это совершенно новый подход к диагностическим исследованиям и терапевтическим вмешательствам, который увеличивает комфорт пациентов. Для этих целей в январе центр получил новый реанимобиль», — рассказала главврач перинатального центра Ирина Девятова
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