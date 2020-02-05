В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -12 градусов

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В ночь на четверг, 6 февраля, в Рязанской области похолодает до -12 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -12, -7 градусов, днем -7, -2 градуса.
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