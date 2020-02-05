В ночь на четверг рязанские улицы уберут от снега

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Фото: Администрация Рязани
В ночь на четверг, 6 февраля, рязанские улицы уберут от снега. Об этом сообщил
Работы проведут на улицах Зубковой, Московского шоссе, дороге от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, проезда Шабулина, Приокском путепроводе с 22:00 до 6:00.
Рязанцев попросили не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
В ночь на среду, 5 февраля, с улиц вывезли более 110 кубометров снега. В работах задействовали 210 работников и 140 единиц спецтехники.
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