В Москве арестовали мужчину по обвинению в госизмене

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Суд Москвы арестовал гражданина России Королева В.П. По обвинению в государственной измене,
Мужчина арестован на два дня, 6 февраля будет рассматриваться вопрос о продлении срока содержания под стражей.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Детали дела засекречены.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.