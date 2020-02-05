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В Московском районе разбили стекло у припаркованного автомобиля, сообщение о случившимся
Инцидент произошел на 1-ом Мервинском проезде.
По словам владельца машины, злоумышленники пытались открыть капот, но не смогли. Из автомобиля ничего не пропало.«Из ущерба — только разбитое стекло и немного нервов», - говорится в сообщении. Фото
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