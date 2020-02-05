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Фото: УМВД по Рязанской области
В Канищеве водитель «ГАЗели» ударил пешехода дверью и скрылся. Об этом сообщил ТКР.
Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, недалеко от дома №22 по улице Бирюзова.
У проезжавшего автомобиля открылась задняя дверь, которая ударила 46-летнюю рязанку. Водитель с места ДТП скрылся. Женщине потребовалась медпомощь.
По факту ДТП организовали проверку.
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