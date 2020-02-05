В двух рязанских детсадах и школе отключили холодную воду

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Утром в среду, 5 февраля, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
до 12:00 воды не будет по следующим адресам:
В 17:00 воду дадут в частном секторе на улице Сосновой, а также в домах с 1 по 54 корпус 6 по улице Голенчинской (частный сектор).
Кроме того, до окончания работ воды не будет по следующим адресам:
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