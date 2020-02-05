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16:46, 5 февраля 2020 129
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В четверг в Рязани массово отключат холодную воду

В четверг в Рязани массово отключат холодную воду

В четверг, 6 февраля, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Скоморошинская, дома 18, 20, 22, 24, 19, 21, 23, 25;
  • улица Щедрина, дома 52, 54, 53, 59, 45, 43;
  • улица Свободы, дома 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 46, 24-а, 26-а;
  • улица Подгорная, дом 39;
  • улица Лево-Лыбедская, дома 9, 11, 13, 15, 24;
  • улица Войков переулок, дома 1, 3;

С 9:30 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Халтурина, дома 2-а (детский сад №78), 7 (детский сад №77), 1/1, 2, 3, 4, 1-б, 1-а, 3-а, 5-а;
  • улица Матросова, дома 2-а, 2-б, 3, 5/7;
  • улица Ломоносова, дома 3, 9 корпус 1.

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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

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