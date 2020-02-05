В Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества с кредитами

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Центробанк рассказал о новом способе мошенничества с кредитами, пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерия Ляха.
Так, гражданам или индивидуальным предпринимателям дают в долг деньги, после этого кредитор исчезает. Долг в это время растет, а должнику вернуть его попросту некому. Затем через некоторое время займодатель обращается в суд и требует вернуть всю сумму с процентами.
Валерий Лях уточнил, что черные кредиторы работают под вывесками микрофинансовых и микрокредитных компаний. При этом многие из них имеют двойников, которые действительно легально существуют в банковской сфере.
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