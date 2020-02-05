Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 5 февраля 2020 100
 0    0

Улицу Ленинского Комсомола перекрыли из-за прорыва канализации

Улицу Ленинского Комсомола перекрыли из-за прорыва канализации

В среду, 5 февраля, перекрыли улицу Ленинского Комсомола. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В 11:00 здесь начали ремонтировать канализационный коллектор, который прорвало в понедельник, 3 февраля.

До окончания работ движение транспорта на участке от пересечения с улицей 2-я Линия до пересечения с улицей Пушкина будет закрыто. Объезд организовали через улицу Татарскую.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео потопа, который произошел из-за прорыва коллектора.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором? 2

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 497
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 3 795
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 14
13:08, 25 января 2020 5 220
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 1 715
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:16, 24 января 2020 4 008
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум