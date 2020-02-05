Улицу Ленинского Комсомола перекрыли из-за прорыва канализации

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В среду, 5 февраля, перекрыли улицу Ленинского Комсомола. Об этом сообщила
В 11:00 здесь начали ремонтировать канализационный коллектор, который прорвало в понедельник, 3 февраля.
До окончания работ движение транспорта на участке от пересечения с улицей 2-я Линия до пересечения с улицей Пушкина будет закрыто. Объезд организовали через улицу Татарскую.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео потопа, который произошел из-за прорыва коллектора.
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