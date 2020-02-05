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15:12, 5 февраля 2020 35
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Три школы Калуги закроют на ремонт

Три школы Калуги закроют на ремонт

Три школы Калуги (№3, 9, 14), здания которых являются объектами культурного наследия, закроют на ремонт с 1 мая. Об этом пишет «МК Калуга» со ссылкой на начальника управления архитектуры Юлию Ковтун.

Отмечается, что на время работ прекращать обучение школьников не будут. Как отметила начальник управления образования Ольга Лыткина, программа будет пройдена в полном объеме.

Ранее школы не смогли отремонтировать, так как не нашелся подрядчик. Трудности возникли потому, что здания являются объектами культурного наследия и для их ремонта предполагается иная документация.


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