Три школы Калуги закроют на ремонт

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Три школы Калуги (№3, 9, 14), здания которых являются объектами культурного наследия, закроют на ремонт с 1 мая. Об этом пишет «
Отмечается, что на время работ прекращать обучение школьников не будут. Как отметила начальник управления образования Ольга Лыткина, программа будет пройдена в полном объеме.
Ранее школы не смогли отремонтировать, так как не нашелся подрядчик. Трудности возникли потому, что здания являются объектами культурного наследия и для их ремонта предполагается иная документация.
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