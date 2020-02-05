Суд вынес приговор рязанцу, до смерти забившего отца во время застолья

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Суд вынес приговор 41-летнему жителю Рязанской области, который до смерти забил своего отца в селе Борки. Об этом сообщила
Известно, что в ночь на 17 марта 2019 года мужчины выпивали в компании приятеля. Во время застолья родственники поругались. Сын ударил отца по лицу, а когда тот упал, продолжил бить кулаками и ногами по голове и телу.
После этого подозреваемый ушел, а потерпевший
В отношении мужчины, которого ранее уже судили, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Его признали виновным и приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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