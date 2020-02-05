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10:21, 5 февраля 2020 73

Студенты РГАТУ стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства

Студенты РГАТУ стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства

В конце января 2020 года студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по программам среднего профессионального образования по специальностям «Ветеринария» и «Механизация сельского хозяйства».

На олимпиаду РГАТУ направил команду в составе четверых студентов 4 курса факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Специальность «Ветеринария» представляли Юлия Горшкова, Александра Самукова и Ольга Пучкова. Их подготовкой занимались Ксения Герцева, Елена Киселева и Эльман Сайтханов.

Никита Копылов, наставником которого был преподаватель Евгений Жирков, выступал в номинации «Механизация сельского хозяйства».

В рамках программы олимпиады участники проходили компьютерное тестирование, решали проблемные и ситуационные задачи, выполняли практические задания.

«Все студенты, принимавшие участие в олимпиаде, продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, подкрепленный увлеченностью своим делом и проявленной волей к победе. Александра Самукова и Никита Копылов в своих номинациях заняли вторые места», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.

Представители вуза также напомнили, что по результатам мониторинга качества подготовки кадров среди образовательных организаций реализующих программы СПО Рязанский агроуниверситет вошел в топ-500 по России и топ-10 среди субъектов страны.


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