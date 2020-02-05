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11:24, 5 февраля 2020 261
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Строительство ледового катка в Горроще обсудят на слушаниях

Строительство ледового катка в Горроще обсудят на слушаниях

Строительство ледового катка в Горроще обсудят на слушаниях. Постановление о их проведении официально опубликовали в среду, 5 февраля.

По обращению вице-мэра Надежды Штевниной в районе улиц 2-й Линии и Шевченко намерены изменить генеральный план. Участок планируют перевести из общественно-жилой и зоны спортивных комплексов и сооружений в территорию образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Обсуждение пройдет в среду, 4 марта, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.

На участке напротив манежа «Юность» в 2020 году планируют возвести крытый каток стоимостью 273 миллиона.

Сейчас на участке находится заброшенное футбольное поле и спортивный городок.

Ранее на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия планировали построить частный ледовый дворец, при котором будут бесплатные секции хоккея и фигурного катания. Инвестор обещал сохранить деревья и спортплощадку рядом с участком и обеспечить здание парковками.

Проект обсуждался на слушаниях летом 2016 года. В них приняли участие около 70 человек. Две трети поддержали проект, против выступили жители ближайших домов и городские активисты. Также комиссия получила 578 подписей в поддержку заявки и 189 — против.

В итоге мэрия разрешила строительство, однако реализовать проект не удалось.

В 2019 году мэрия запустила голосование, в котором рязанцы поддержали строительство ледового катка на месте спортивной площадки. Администрация уже подготовила проект будущего объекта.


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