RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Строительство ледового катка в Горроще обсудят на слушаниях. Постановление о их проведении официально опубликовали в среду, 5 февраля.
По обращению вице-мэра Надежды Штевниной в районе улиц 2-й Линии и Шевченко намерены изменить генеральный план. Участок планируют перевести из общественно-жилой и зоны спортивных комплексов и сооружений в территорию образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.
Обсуждение пройдет в среду, 4 марта, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.
На участке напротив манежа «Юность» в 2020 году планируют
Сейчас на участке находится заброшенное футбольное поле и спортивный городок.
Ранее на перекрестке улиц Шевченко и 2-я Линия
Проект
В итоге мэрия
В 2019 году мэрия запустила голосование, в котором рязанцы
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСуд вынес приговор рязанцу, до смерти забившего отца во время застолья
|
cледующая новость →Рязанцев предупредили о последствиях незаконного подключения к электросетям
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.