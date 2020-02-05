Стала известна стоимость поездки мэра Рязани в Италию

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В пресс-службе горадминистрации рассказали, во сколько обошлась поездка мэра Рязани Елены Сорокиной в Италию.
В мэрии отметили, что Сорокина летала в командировку эконом-классом. Цена за перелет для нее и других членов делегации составила 27 472 рубля с человека.
Кроме того, суточные расходы составляли около 3 350 рублей на человека. Сопровождавший Сорокину переводчик получал 17 875 рублей в день.
Проживание, питание и транспорт оплачивали итальянцы.
Напомним, рязанская делегация прилетела в Италию в пятницу, 31 января. Помимо встреч с партнерами, рязанцы посетили мероприятия, посвященные 75-летию подвига Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева.
Командировка длилась по 3 февраля. Ранее сообщалось о
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