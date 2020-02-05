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10:50, 5 февраля 2020 80
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Стала известна стоимость поездки мэра Рязани в Италию

Стала известна стоимость поездки мэра Рязани в Италию

В пресс-службе горадминистрации рассказали, во сколько обошлась поездка мэра Рязани Елены Сорокиной в Италию.

В мэрии отметили, что Сорокина летала в командировку эконом-классом. Цена за перелет для нее и других членов делегации составила 27 472 рубля с человека.

Кроме того, суточные расходы составляли около 3 350 рублей на человека. Сопровождавший Сорокину переводчик получал 17 875 рублей в день.

Проживание, питание и транспорт оплачивали итальянцы.

Напомним, рязанская делегация прилетела в Италию в пятницу, 31 января. Помимо встреч с партнерами, рязанцы посетили мероприятия, посвященные 75-летию подвига Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева.

Командировка длилась по 3 февраля. Ранее сообщалось о стоимости поездки губернатора Николая Любимова в Италию.


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