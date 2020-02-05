Сломавшийся в Горроще светофор планируют отремонтировать за неделю

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Во вторник, 4 февраля, в Горроще сломался светофор, установленный на пересечении улиц Чкалова и Профессора Никулина. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в этом районе перегорел участок кабеля.
«Новый уже заказали, доставка займет некоторое время», — сказали в мэрии.
Предполагается, что на ремонт потратят неделю.
Отметим, в настоящее время движение на этом перекрестке никто не регулирует.
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