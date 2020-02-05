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9:22, 5 февраля 2020 519
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Следователи ищут пропавшую 15 лет назад рязанку

Следователи ищут пропавшую 15 лет назад рязанку

В Рязани ищут Юлию Можаеву, которая пропала 15 лет назад. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Женщина 1988 года рождения жила в Варских. Она ушла из дома 29 сентября 2005 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

По факту исчезновения Можаевой возбудили уголовное дело.

Ее приметы (на момент исчезновения в 2005 году): на вид 18-19 лет, рост до 160 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, овальное смуглое лицо кавказского типа, темные прямые волосы, высокий лоб, дугообразные широкие брови, большие карие глаза, толстые губы, поперечная борозда на подбородке.

Особые приметы: размер обуви 36-37, ходит медленно, сутулится, голос звонкий, ясная речь.

Была одета: короткая розовая куртка, синие джинсы с вертикальными белыми полосами, серый свитер с узорами, зеленая майка на замочке, серые кроссовки, имела телефон LG.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (4912) 37-36-97 или 02 (112).


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