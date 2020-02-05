Рыбновец повредил глаз приятеля осколком от бутылки и получил три года колонии

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Фото: Pixabay.com
Рыбновец повредил глаз приятеля осколком бутылки и получил три года колонии,
Известно, что между двумя мужчинами возник конфликт. После один из нападавших взял осколок от пивной бутылки и ударил знакомого в левый глаз, причинив повреждения, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.
Теперь 25-летнему злоумышленнику грозит наказание, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Мужчине грозит три года колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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