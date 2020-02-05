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22:44, 5 февраля 2020 265
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Рязанка снялась для календаря журнала «Плэйбой Украина»

Рязанка снялась для календаря журнала «Плэйбой Украина»

Рязанка Татьяна Гурова для календаря журнала Playboy Украина. Об этом РЗН. инфо рассказала сама девушка.

Фотографии 28-летняя рязанки появились в календаре на 2020 год. Кроме того, она выступила стилистом проекта.

Напомним, ранее Татьяна Гурова попала в топ-100 конкурса «Мисс Maxim-2019».


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