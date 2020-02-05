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17:37, 5 февраля 2020 182
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Рязанцы из Строителя выживают в невыносимых условиях

Рязанцы из Строителя выживают в невыносимых условиях

До начала 50-х это был пустырь, окруженный колхозными полями. Почти 70 лет назад район близ Ряжского шоссе начали застраивать двухэтажными шлакоблочными домами. Максимальный срок службы таких коробок — 50 лет.

Изначально предполагалось, что это будет временное жилье барачного типа для работников двух возводимых поблизости предприятий — картонно-рубероидного завода и «Химволокна».

Со времен первого мэра города Валерия Рюмина власть кормила местных жителей обещаниями снести аварийные фавелы и переселить людей в по-настоящему комфортное жилье. Но планы остались планами, и в 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна. Между тем, их обитатели живут в условиях, которые трудно назвать человеческими.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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44 минуты назад
Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель

Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель 1

В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.

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