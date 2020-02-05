Рязанцы из Строителя выживают в невыносимых условиях

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До начала 50-х это был пустырь, окруженный колхозными полями. Почти 70 лет назад район близ Ряжского шоссе начали застраивать двухэтажными шлакоблочными домами. Максимальный срок службы таких коробок — 50 лет.
Изначально предполагалось, что это будет временное жилье барачного типа для работников двух возводимых поблизости предприятий — картонно-рубероидного завода и «Химволокна».
Со времен первого мэра города Валерия Рюмина власть кормила местных жителей обещаниями снести аварийные фавелы и переселить людей в по-настоящему комфортное жилье. Но планы остались планами, и в 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна. Между тем, их обитатели живут в условиях, которые трудно назвать человеческими.
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В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.