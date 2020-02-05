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11:20, 5 февраля 2020 168

Рязанцев предупредили о последствиях незаконного подключения к электросетям

Рязанцев предупредили о последствиях незаконного подключения к электросетям

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили потребителей о последствиях незаконного подключения к электросетям.

Как рассказали в пресс-службе компании, постановлением Правительства России от 4 мая 2012 года № 442 приняты Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии (Основные положения) и Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии (Правила).

Согласно пункту 2 Основных положений, под бездоговорным потреблением электрической энергии понимается самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергопотребления.

На основании пункта 121 Основных положений сетевая организация обязана обеспечить введение полного и (или) частичного ограничения режима энергопотребления в отношении лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии.

«Сетевая организация составляет в присутствии такого лица или его представителя акт о неучтенном потреблении электрической энергии, в котором указывает определяемые в соответствии с Правилами дату и время введения ограничения режима потребления в отношении такого лица, а также характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых вводится полное ограничение режима потребления, — рассказали в компании. — При выявлении факта бездоговорного потребления полное ограничение режима потребления вводится незамедлительно, а при необходимости проведения дополнительных мероприятий — не позднее трех дней со дня выявления такого факта».

Также в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ («Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа»), бездоговорное и потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

Штрафы за рецидив, а также самовольное использование электрической энергии для граждан составляют от 15 до 30 тысяч рублей. Для организаций — от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от двух до трех лет.

Сообщить о фактах хищения электроэнергии можно по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115 (звонок анонимный) или оставить анонимное сообщение на сайте.


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