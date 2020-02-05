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19:27, 5 февраля 2020 128
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Рязанцев попросили помочь пострадавшим на пожаре трехлетней девочке и ее бабушке

Рязанцев попросили помочь пострадавшим на пожаре трехлетней девочке и ее бабушке

Рязанцев попросили помочь пострадавшим на пожаре трехлетней девочке и ее бабушке. Пост об этом появился в instagram.

Пожар произошел в воскресенье, 2 февраля, в доме №12 на Пойменном проезде.

«Мы с дочкой приехали в гости к маме. Вечером примерно в начале одиннадцатого услышали треск, оказалось, что в комнате взорвался телефон, который стоял на зарядке, замкнула проводка. Мы с ребенком находились в этот момент в разных комнатах. За дочкой побежала мама. В комнате очень быстро вспыхнула и загорелась мебель, было много дыма, и мама надышавшись им, открыла окно. От этого стало только хуже», — рассказала в беседе с корреспондентом РЗН. инфо дочь потерпевшей Анастасия.

В результате пожара мать и трехлетняя дочь Анастасии получили ожоги на руках и лице. 58-летняя женщина отравилась угарным газом. Их доставили в ОКБ, а затем перевезли в больницу города Луховицы.

По словам рязанки, огонь уничтожил кухню и зал, уцелела лишь одна комната. В настоящий момент семья нуждается в операции.

«На лечение пока хватает, мы сами все покупаем. Нам кое-какие деньги переводили в помощь, мы их пока не потратили. Какими-то силами нужно будет восстанавливать дом. У мамы это единственное жилье. Хотя сейчас самое главное, чтобы дочка и мама поправились», — добавила рязанка.

Оказать финансовую помощь семье можно по телефону: +7 (930) 888-44-24 (к нему привязана карта на имя Анастасии Геннадьевны Г.).


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