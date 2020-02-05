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Рязанца осудят за незаконную ловлю рыбы в нацпарке «Мещерский». Об этом сообщил
14 ноября 2019 года мужчина с помощью 16-метровой сети перекрыл русло реки Пры, находящейся в границах особо охраняемой природной территории. За этим занятием его застигли работники парка и полицейские.
«Несмотря на то, что рыба в сеть не попала, уголовная ответственность наступает за совершение действий, направленных на её добычу вне зависимости от полученного результата», — говорится в сообщении.
После возбуждения уголовного дела нарушитель загладил причиненный вред. Он убрал мусор на территории парка.
Рязанцу грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или до двух лет лишение свободы.
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