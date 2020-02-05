Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:23, 5 февраля 2020 132
 0    0

Рязанца осудят за незаконную ловлю рыбы в нацпарке «Мещерский»

Рязанца осудят за незаконную ловлю рыбы в нацпарке «Мещерский»

Рязанца осудят за незаконную ловлю рыбы в нацпарке «Мещерский». Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

14 ноября 2019 года мужчина с помощью 16-метровой сети перекрыл русло реки Пры, находящейся в границах особо охраняемой природной территории. За этим занятием его застигли работники парка и полицейские.

«Несмотря на то, что рыба в сеть не попала, уголовная ответственность наступает за совершение действий, направленных на её добычу вне зависимости от полученного результата», — говорится в сообщении.

После возбуждения уголовного дела нарушитель загладил причиненный вред. Он убрал мусор на территории парка.

Рязанцу грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или до двух лет лишение свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 626
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 4 075
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 15
13:08, 25 января 2020 5 348
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 1 861
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:16, 24 января 2020 4 104
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум