«Ростелеком» стал партнером программы по развитию городов

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«Ростелеком» стал партнером акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров». Эксперты будут курировать трек «Умный город», рассказали в пресс-службе компании.
В этом треке участвуют проекты по разработке и внедрению цифровых решений для оптимизации городских процессов и сервисов, которые помогают развитию компетенций жителей и сообществ в сфере умных технологий, пояснили представители «Ростелекома».
Заявки на участие в треке принимаются до 17 февраля 2020 года по
«Проектная заявка должна решать конкретную городскую проблему и удовлетворять запросы жителей города — это основной критерий отбора. Чем больше горожан будут пользоваться результатами проекта, тем выше его значимость. Также необходимо предусмотреть различные механизмы активного включения горожан в реализацию проекта. Приоритет отдается проектам, не требующим существенного увеличения бюджетных расходов и предлагающим альтернативные способы финансирования, в частности, привлечение внебюджетных средств. Также мы просим оценить потенциал увеличения масштаба проекта», — отметили в Центре городских компетенций АСИ.
Результаты конкурсного отбора опубликуют на
«Различные решения и системы умных городов „Ростелеком“ внедряет в 81 регионе. Цифровизация в настоящее время затрагивает все направления деятельности города. Компания постоянно увеличивает свои компетенции в сфере умных технических решений и построения единой цифровой инфраструктуры», — добавили в компании.
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