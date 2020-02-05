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12:22, 5 февраля 2020 62
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«Ростелеком» стал партнером программы по развитию городов

«Ростелеком» стал партнером программы по развитию городов

«Ростелеком» стал партнером акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров». Эксперты будут курировать трек «Умный город», рассказали в пресс-службе компании.

В этом треке участвуют проекты по разработке и внедрению цифровых решений для оптимизации городских процессов и сервисов, которые помогают развитию компетенций жителей и сообществ в сфере умных технологий, пояснили представители «Ростелекома».

Заявки на участие в треке принимаются до 17 февраля 2020 года по ссылке.

«Проектная заявка должна решать конкретную городскую проблему и удовлетворять запросы жителей города — это основной критерий отбора. Чем больше горожан будут пользоваться результатами проекта, тем выше его значимость. Также необходимо предусмотреть различные механизмы активного включения горожан в реализацию проекта. Приоритет отдается проектам, не требующим существенного увеличения бюджетных расходов и предлагающим альтернативные способы финансирования, в частности, привлечение внебюджетных средств. Также мы просим оценить потенциал увеличения масштаба проекта», — отметили в Центре городских компетенций АСИ.

Результаты конкурсного отбора опубликуют на сайте и в соцсетях программы 2 марта 2020 года. Проекты, которые станут участниками программы, в период с марта по октябрь включительно получат помощь ведущих наставников и экспертов в области урбанистики и городского развития, поддержку в поиске и привлечении недостающих компетенций и ресурсов. У инициаторов будет возможность наращивания soft skills в работе с сообществами и партнерами, в правовом и финансово-экономическом планировании проекта. Они также станут частью большой команды единомышленников, в которой можно делиться своими идеями и перенимать позитивный опыт других.

«Различные решения и системы умных городов „Ростелеком“ внедряет в 81 регионе. Цифровизация в настоящее время затрагивает все направления деятельности города. Компания постоянно увеличивает свои компетенции в сфере умных технических решений и построения единой цифровой инфраструктуры», — добавили в компании.


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