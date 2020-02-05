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12:01, 5 февраля 2020 68
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Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за уголовное преследование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Ранее журналист потребовал официальных извинений от Генпрокуратуры России за незаконное уголовное преследование. Он также указал, что извинения должны приноситься в письменной форме не позднее месяца со дня прекращаения уголовного преследования за причиненный вред.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.

К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.


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