Прокуратура добилась выплаты соцпенсии ребенку-инвалиду из Рязани

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Прокуратура добилась того, чтобы ребенку-инвалиду из Рязани назначили социальную пенсию. Об этом сообщил
Известно, что ранее бумаги пытался оформить отец 11-летнего мальчика. Мужчине отказали, потому что он не предоставил документы, подтверждающие постоянное проживание ребенка в России.
Прокуратура опротестовала решение Пенсионного фонда и направила иск в суд. Железнодорожный райсуд удовлетворил требования прокурора.
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