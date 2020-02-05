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20:58, 5 февраля 2020 109
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При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека

При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека

При жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле пострадали 52 человек. Их доставили в ближайшие больницы, пишет РИА Новости со ссылкой администрацию города.

Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Первоначально сообщалось о 21 пострадавшем.

Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен, после чего развалился на три части.

Как сообщил министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб.

Аэропорт закрыли, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.

Фото Mash


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