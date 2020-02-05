Представители KillFish прокомментировали закрытие бара в Рязани

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KillFish на улице Новоселов возобновил свою работу. Об этом в среду, 5 февраля, РЗН. инфо сообщили представители бара.
«Бар не работал с 31 января. Вчера состоялся суд, по решению которого нашу деятельность приостановили до 14 часов 5 февраля, — отметила собеседница. — Не совсем понимаю, почему Роспотребнадзор только сейчас опубликовал эту информацию».
Ранее ведомство сообщало, что бар на улице Новоселов временно закрыли, так как он «
Фото из группы бара «ВКонтакте»
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