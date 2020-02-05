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18:23, 5 февраля 2020 73
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Под Рязанью провели парад для одного ветерана

Под Рязанью провели парад для одного ветерана

Под Рязанью провели парад в честь ветерана Ивана Николаевича Шишкова, пишет ИД «Пресса».

Акцию провели во вторник, 4 февраля, в деревне Старое Батурино Рыбновского района.

Перед домом Ивана Николаевича прошли строем военнослужащие войсковой части и юнармейцы Батуринской школы. Также ветерану вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и памятные подарки.

Уроженец Рыбновского района в начале войны работал в колхозе, а с 1944 года был стрелком и наблюдателем за аэростатными заграждениями в Ленинграде.


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