Ночью на Окском шоссе заделали ямы

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В ночь на среду, 5 февраля, на Окском шоссе заделали ямы, на которые накануне пожаловались водители. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы выполнили с помощью литой асфальтобетонной смеси.
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