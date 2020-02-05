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На улице Полонского запретят парковку. Об этом сообщил
С 1 марта планируется запретить остановку и стоянку машин ближе пяти метров от выезда с территории на улице Полонского в районе дома №1.
На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Рязанцев попросили принять эту информацию к сведению.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.