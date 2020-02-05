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Фото: Pixabay.com
На дереве в Рязанском районе нашли труп мужчины. Об этом сообщили в Рязанском МСО СУ СКР по Рязанской области.
Инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, в селе Дашки-2.
По факту обнаружения трупа 65-летнего пенсионера проводится проверка.
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