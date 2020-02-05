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18:56, 5 февраля 2020 149
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Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Михаил Мишустин рассказал о главной задачу нового правительства, передает РИА Новости.

По словам премьер-министра, она заключается в том, чтобы создать у людей уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что все члены кабинета министров нацелены на выполнение поручений Владимира Путина. Он заверил, что они понимают всю важность поставленных перед ними задач.

Напомним, ренее правительство России подало в отставку.


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