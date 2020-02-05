Мишустин назвал главную задачу нового правительства

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Михаил Мишустин рассказал о главной задачу нового правительства,
По словам премьер-министра, она заключается в том, чтобы создать у людей уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что все члены кабинета министров нацелены на выполнение поручений Владимира Путина. Он заверил, что они понимают всю важность поставленных перед ними задач.
Напомним, ренее правительство России
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